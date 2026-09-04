Tunceli'de anne adaylarına birebir ebe desteğiyle doğum öncesi ve sonrası takip

Tunceli Devlet Hastanesi'nden kesintisiz gebelik ve lohusalık takibi:

Tunceli Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik hizmetlerini kent genelinde sürdürüyor. Koordinatör ebeler, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara hem telefonla danışmanlık sunuyor hem de planlı ev ziyaretleri gerçekleştirerek sağlık durumlarını yerinde değerlendiriyor. Ziyaretler, özellikle gebeliğin son üç ayında ve 20’nci haftadan itibaren yüksek riskli gebeliklerde yoğunlaşıyor.

Ev ziyaretlerinde tansiyon ölçümü yapılmakta ve bebeğin kalp sesleri dinlenerek takipler sıklaştırılmaktadır. Anne adaylarına gebelik süreci, doğum hazırlığı ve doğum sonrası bakım konularında gerekli bilgiler birebir aktarılıyor; ihtiyaç halinde yönlendirme sağlanıyor.

‘Her gebeye bir ebe’ uygulamasının kapsamı:

Ebe Polikliniğinde yürütülen 'Her gebeye bir ebe' uygulamasıyla gebeler, gebelik takibinden doğum öncesi hazırlıklara kadar aynı ebe tarafından takip ediliyor. Bu model, anne adaylarının sorularına düzenli yanıt verilmesini, güvenli takip sürecini ve kişiselleştirilmiş bakım planlarını amaçlıyor.

Doğum sonrası destek ve erişimin kolaylaştırılması:

Poliklinik kapsamında anne adaylarına doğumhane tanıtımı yapılmakta, emzirme danışmanlığı verilmektedir. Doğum sonrası lohusalık dönemi de takip edilerek annenin ve yenidoğanın sağlık hizmetlerine kolay erişimi hedefleniyor. Bu çalışmalarla Tunceli'de anne ve bebek sağlığının korunması için koruyucu ve yönlendirici hizmetlerin sürekliliği sağlanıyor.

TUNCELİ’DE GEBELİK VE LOHUSALIK DÖNEMLERİNİN SAĞLIKLI GEÇİRİLMESİ AMACIYLA ANNE ADAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR. KOORDİNATÖR EBELER TARAFINDAN EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, EBE POLİKLİNİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "HER GEBEYE BİR EBE" UYGULAMASIYLA GEBELERE DOĞUMA KADAR BİREBİR DESTEK SAĞLANIYOR.