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Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin lira hibe ile kırsal yatırımlar güçlendiriliyor

2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamındaki 21 proje için Tunceli'de üreticilere toplam 112.802.341 lira hibe verilecek; destek oranı %60-70.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin lira hibe ile kırsal yatırımlar güçlendiriliyor

Tunceli'de 21 projeye hibe sözleşmeleri imzalandı

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program kapsamında farklı alanlarda planlanan yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

destek kapsamı:

Desteklenen projeler arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor. Toplam 21 proje, kırsal üretimin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılmasına odaklanıyor.

hibe tutarı ve yatırım büyüklüğü:

Program kapsamında sağlayacağı hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması hedefleniyor. Destek verilen projelerin toplam yatırım tutarı 178 milyon 601 bin 151 lira olarak belirlenirken, üreticilere sağlanacak toplam hibe miktarı 112 milyon 802 bin 341 lira oldu. Verilecek hibe oranları ise %60 ile %70 arasında değişiyor.

Bu kaynakla birlikte Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi ve tarımsal kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Sağlanan desteklerin, bölgedeki işletmelerin kapasitesini güçlendirmesi ve uzun vadede kırsal ekonomik yapının iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TUNCELİ’DE KIRSAL KALKINMAYA 112,8 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

TUNCELİ’DE KIRSAL KALKINMAYA 112,8 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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