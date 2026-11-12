Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin lira hibe ile kırsal yatırımlar güçlendiriliyor

Tunceli'de 21 projeye hibe sözleşmeleri imzalandı

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program kapsamında farklı alanlarda planlanan yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

destek kapsamı:

Desteklenen projeler arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor. Toplam 21 proje, kırsal üretimin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılmasına odaklanıyor.

hibe tutarı ve yatırım büyüklüğü:

Program kapsamında sağlayacağı hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması hedefleniyor. Destek verilen projelerin toplam yatırım tutarı 178 milyon 601 bin 151 lira olarak belirlenirken, üreticilere sağlanacak toplam hibe miktarı 112 milyon 802 bin 341 lira oldu. Verilecek hibe oranları ise %60 ile %70 arasında değişiyor.

Bu kaynakla birlikte Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi ve tarımsal kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Sağlanan desteklerin, bölgedeki işletmelerin kapasitesini güçlendirmesi ve uzun vadede kırsal ekonomik yapının iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TUNCELİ’DE KIRSAL KALKINMAYA 112,8 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ