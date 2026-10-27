Tunceli'de yalnız üreticiye tarlada destek: sarımsak ekimine Tarım İl Müdürlüğü ekipleri katıldı

destek seferberliği:

Tunceli'de tarımsal üretimi güçlendirme ve üreticileri yalnız bırakmama hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 70 yaşındaki Şehriban Öz'e yardım eli uzatıldı. Coğrafi işaretli Tunceli sarımsağı üretimine hazırlanmak isteyen Öz, yalnız yaşadığı için ekim işlemlerini tek başına gerçekleştiremiyordu.

tarlada uygulama:

Doğu Anadolu Projesi kapsamında desteklenen 2,5 dekarlık alanda üretim hazırlığı yapan üreticinin tarlasına giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sahada çalışmaları yürüttü. Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ve beraberindeki kurum personeli, sarımsak kıskalarının toprakla buluşturulmasına yardımcı oldu ve ekim sürecinin işbirliğiyle yürütülmesini sağladı.

amaç ve önemi:

Bu tür saha müdahaleleri, üreticilerin üretim sürecinde yalnız bırakılmamasını hedefliyor. Yetkililer, yapılan desteğin hem bireysel üreticinin emeğini korumaya hem de coğrafi işaret taşıyan yerel ürünlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

TUNCELİ’DE YALNIZ YAŞADIĞI İÇİN SARIMSAK EKİMİNİ YAPAMAYAN 70 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ ŞEHRİBAN ÖZ’E, TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DESTEK OLDU.