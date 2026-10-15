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Tunceli’de yatırım süreci masaya yatırıldı: 130 projenin durumu ele alındı

Vali Vekili Hakan Öznay başkanlığındaki toplantıda 130 projenin son durumu değerlendirildi; toplam 17 milyar 835 milyon 788 bin TL yatırım ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tunceli’de yatırım süreci masaya yatırıldı: 130 projenin durumu ele alındı

Tunceli’de yatırım süreci masaya yatırıldı

Tunceli’de 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Hakan Öznay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde yürütülen yatırımların genel çerçevesi ve öncelikleri gözden geçirildi. Katılımcılar, projelerin ilerleme hızını, koordinasyon gerektiren konuları ve uygulamadaki darboğazları ele aldı.

proje dağılımı ve ilerleme:

2026 yılı yatırım programı kapsamında ilde toplam 17 milyar 835 milyon 788 bin TL değerinde 130 proje yürütülüyor. Bu projelerin dağılımına göre 18 proje tamamlanmış, 88 proje devam ediyor, 12 proje ihale aşamasında ve 12 proje ise henüz başlanmamış durumda.

kurumlar arası koordinasyon ve hedefler:

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Devam eden ve planlanan yatırımlarda karşılaşılan koordinasyon ihtiyaçları üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, yatırımların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için zamanlama, kaynak tahsisi ve idari süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışma adımlarını değerlendirdi.

Görüşmeler, ildeki yatırım programının izlemesini ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü hızlandırmayı amaçlayan tavsiyelerle sonlandı; kurumlar arasında eşgüdümün artırılması ve proje takibinin sıklaştırılması kararlaştırıldı.

TUNCELİ&#039;DE 2026 YILI 4. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ VEKİLİ HAKAN ÖZNAY...

TUNCELİ'DE 2026 YILI 4. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ VEKİLİ HAKAN ÖZNAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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