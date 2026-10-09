Tünel çıkışında alevlerle karşılaşan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü

tünel çıkışında başlayan alevler

Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında seyir halindeki bir kamyonda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu.

itfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

inceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tespitler yapılıyor ve soruşturma sürüyor.

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