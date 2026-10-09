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Tünel çıkışında alevlerle karşılaşan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü

Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünel çıkışında seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni inceleniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tünel çıkışında alevlerle karşılaşan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü

tünel çıkışında başlayan alevler

Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında seyir halindeki bir kamyonda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu.

itfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

inceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tespitler yapılıyor ve soruşturma sürüyor.

OSMANİYE-GAZİANTEP OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALDI

OSMANİYE-GAZİANTEP OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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