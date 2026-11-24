Olayın gelişimi:

İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Muz Sokak'ta saat 20.45 sıralarında, üç katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek arka binanın çatısına sirayet etti. Alevleri gören vatandaşların uyarısıyla iki binanın sakinleri binayı boşalttı; yangın uzaklardan da görülerek panik yaşanmasına neden oldu.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu iki çatıda hasar oluştu; yetkililerce bildirilen bir yaralanma yok.

Tanık ifadesi:

Mahalle sakini Şahin Oral, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Komşumuzun çatı katında yangın başladı. İtfaiyeler 3 dakika içinde geldi. Ancak sokaklara zor soktuk. 3 tane bina arasındaki bir binada başladı. Rüzgarın da etkisiyle terse döndü. Arkadaki binayı da etkiledi. Yanan binanın içinde yaşlı insanlar vardı. Onları da çıkardık. Yangının sebebini tam bilmiyorum. Yaralanan yok" dedi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAKİ ÇIKAN VE ARKA BİNANIN ÇATISINA SİRAYET EDEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.