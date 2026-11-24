Ecnebi mağarasında bulunan kemikler hakkında başsavcılık açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Silvan ilçesindeki Ecnebi Mağarası'nda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. İhbarda belirtilen gelişme üzerine gerekli adli ve idari tedbirler derhal uygulamaya kondu.

Olay yeri ve yapılan çalışmalar:

Açıklamaya göre, ihbarın yapıldığı 23 Kasım 2026 tarihi sonrası Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma başlatıldı ve olay yeri muhafaza altına alındı. 24 Kasım 2026 sabahı yine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve görevlendirilen cumhuriyet savcısının nezaretinde mağarada keşif gerçekleştirildi. Keşifte Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yer aldı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Mağarada elde edilen bulguların tespit edilerek incelemeye alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olduğu vurgulandı.

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SİLVAN İLÇESİNDE MAĞARADA BULUNAN KEMİKLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI BİLDİRDİ.