Adıyaman'da çarpışma sonrası yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 12 Kasım'da Siteler Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Feride Eslem Kıskanç, 12 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz K. idaresindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile Zeynal Abidin Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç 12 Kasım'da çarpıştı. Kazada toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

tedavi ve cenaze işlemleri:

Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralılardan küçük Feride Eslem, 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından vefat etti. Çocuğun cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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