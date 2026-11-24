Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, tarla yolunda ilerleyen traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, Osmankalfalar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kazada yaşamını yitiren sürücünün Ramazan Gürler (56) olduğu, aracın plakasının ise 07 AUL 976 olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kaza yeri ve ilk bulgular:

Olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, traktörün tarla yolunda savrulup mevcut şarampole düştüğü tespit edildi. Kazanın meydana geldiği güzergahtaki yol ve araç pozisyonu, resmi tahkikat kapsamında kayıt altına alındı.

Yerel ekiplerce olay yerinde yürütülen müdahale sonucunda sürücüye ilk yardım uygulanmasına rağmen Ramazan Gürler olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak bölgeye gelen Jandarma ekipleri tarafında tahkikat başlatıldı. Soruşturmada, kazanın oluş şekli, traktörün teknik durumu ve yol koşulları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Yetkililer, kazaya ilişkin görgü ve teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından olayla ilgili daha detaylı bilgi paylaşılacağını bildirdi.

ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.