Kars'ta beklenmedik oyun: köpek ve farenin şaşırtan karşılaşması

Köyde sıra dışı anlar:

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde, sıra dışı bir karşılaşma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir köpeğin karşısına çıkan farenin, beklenenden farklı bir tepki vererek köpekle adeta oyun oynaması dikkat çekti.

görüntüdeki davranışlar:

Kayda yansıyan anlarda köpeğin fareyi yakalamaya çalışmaktan çok onunla şakalaştığı, farenin ise kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yöneldiği görülüyor. Bu karşılıklı hareketler, sahnenin alışılmadık ve renkli bir atmosfere bürünmesine neden oldu.

kayıt anı:

O anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda köpek ile farenin arasındaki oyunlu mücadele, izleyenlere hem eğlenceli hem şaşırtıcı görüntüler sundu.

Birbirlerine karşı sergiledikleri ilginç tavırlarla dikkat çeken köpek ve farenin oyunu, köydeki bu küçük anı anbean kayıt altına aldı.

Köpekle fare arasında ilginç oyun