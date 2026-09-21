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Turgutlu'da atlı kortejle keşkek ve cirit kültürü canlandı

Turgutlu Selendililer Derneği'nin 4. keşkek ve cirit şenliği atlı kortej, halk oyunları, konserler ve cirit müsabakalarıyla binlerce kişiyi buluşturdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turgutlu'da atlı kortejle keşkek ve cirit kültürü canlandı

etkinlikten öne çıkanlar:

Turgutlu Selendililer Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Keşkek ve Cirit Şenliği, Irlamaz Etkinlik Alanı’nda atlı kortej, halk oyunları, konserler ve cirit müsabakalarıyla gerçekleştirildi. Şenlik boyunca hem kültürel ritüeller hem de sportif gösteriler ön plandaydı.

açılış ve kültürel ritüeller:

Program, atlı kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından din görevlileri Nedim Yıldız, Yahya Keskin ve Faruk Or tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve mevlit okundu. Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Orkun Zıraman açılış konuşmasında Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı ve "Cirit bizim yiğitliğimizdir. Keşkek bizim bereketimizdir. Birlik ve beraberlik ise bizim gücümüzdür" sözleriyle amaçlarını özetledi.

Zıraman, genç bir dernek başkanı olarak hedefinin kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti ve şenliğe katkı sunan kurum, kuruluş, sponsor ile gönüllülere teşekkür etti.

gösteriler ve cirit müsabakaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ile yerel sanatçılar Mehmet Kahveci ve Erdil Kökçe tarafından seslendirilen mahalli türküler alandaki katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kaymakam Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile Dernek Başkanı Orkun Zıraman halk oyunları sırasında sahneye çıkarak vatandaşlara eşlik etti.

Gece programında yer alan Turan Altaş konserinin ardından şenliğin geleneksel kısmı olan cirit müsabakalarına geçildi. Atlı cirit gösterileri sırasında izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı; müsabakalar, şenliğin sportif ve kültürel dokusunu öne çıkardı.

Şenliğe Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, Yörük ve Türkmen dernekleri, hemşehri dernekleri başkanları, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 10 bin kişilik keşkek, nohut ve helva hazırlanarak katılımcılara ikram edildi ve şenlik, hem lezzet hem de geleneklerin paylaşılması açısından geniş katılımla tamamlandı.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TURGUTLU SELENDİLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TURGUTLU SELENDİLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KEŞKEK VE CİRİT ŞENLİĞİ, ATLI KORTEJ, HALK OYUNLARI, KONSERLER VE CİRİT MÜSABAKALARIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ŞENLİKTE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİLİK KEŞKEK, NOHUT VE HELVA İKRAM EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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