Türk devletleri teşkilatı'nda bayrak değişimi: Azimov dönemi başlıyor

Türk devletleri teşkilatı'nda genel sekreterlik devri

Ankara'da düzenlenen 13. Zirve'nin en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, dört yıllık görev süresini tamamlayan Kubanıçbek Ömüraliyev ile görevi devralan Mirvahid Azimov arasındaki genel sekreterlik devri oldu. Devir teslim töreni, teşkilatın kurumsal yapısındaki dönüşüm ile ekonomik ve savunma alanlarındaki işbirliklerinin geleceğine dair mesajlar verdi.

ömüraliyev'in değerlendirmesi:

Görev süresi boyunca teşkilatın kurumsal kapasitesinin güçlendiğini vurgulayan Ömüraliyev, TDT'nin geleneksel istişare platformundan daha etkin sonuçlar üreten yapıya dönüştüğünü belirtti. 2023'ten bu yana oluşturulan 32 yeni mekanizma ile birlikte toplam 65 işbirliği mekanizması kurumsal işleyişte önemli yer tuttu.

Ekonomik göstergelere dikkat çeken Ömüraliyev, üye ve gözlemci devletlerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 2025'te 2,4 trilyon ABD dolarını aştığını ve toplam ticaret hacminin 1,27 trilyon dolar seviyesine ulaştığını aktardı. Ancak ülkeler arasındaki ticaretin halen potansiyelin gerisinde olduğuna işaret etti.

Savunma sanayii ve teknoloji işbirlikleri konusunda da somut ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Ömüraliyev, üye devletlerin uzay ajanslarının ortak geliştirdiği TDT Küp Uydu Projesi fırlatılmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini, ayrıca savunma sanayii işbirliğinin 2027 yol haritası ile daha sistemli bir zemine oturtulduğunu ifade etti.

azimov'un öncelikleri:

Genel sekreterlik görevini devralacak olan Mirvahid Azimov, adaylığına destek veren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve diğer devlet başkanlarına teşekkür ederek görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. Azimov, teşkilatın halkların ortak beklenti ve arzularını somutlaştıran bir yapı olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde önceliğinin teşkilatın stratejik hedeflerini somut projelere dönüştürmek olduğunu söyleyen Azimov, ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi için bölgesel kaynaklar, coğrafi konum ve entelektüel kapasitenin uyumlu hale getirilmesine odaklanacağını açıkladı. Ayrıca faaliyetleri somut projelere yönlendirerek üyeler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Devir teslim töreninde Ömüraliyev, Azimov'a başarı dileklerini ileterek sahip olduğu tecrübe ve sorumluluk bilincinin teşkilata önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Zirve, kurumsal güçlenme ile ekonomik ve savunma-teknoloji ekseninde atılacak adımların yol haritasına zemin hazırladı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) GENEL SEKRETERİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİYEV, "ÜYE VE GÖZLEMCİ DEVLETLERİMİZİN TOPLAM GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILASI 2025 YILINDA 2,4 TRİLYON ABD DOLARINI AŞMIŞ, TOPLAM TİCARET HACMİMİZ İSE 1,27 TRİLYON DOLARA ULAŞMIŞTIR" DEDİ. GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNİ DEVRALACAK MİRVAHİD AZİMOV İSE "FAALİYET VE GİRİŞİMLERİ SOMUT PROJELERE YÖNLENDİRECEĞİM VE KARDEŞLERİMİZİ DAHA DA KENETLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIM" İFADELERİNİ KULLANDI.