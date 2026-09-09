Türk Hava Kurumu Aydın şubesinden çağrı: Selçuk'ta havacılık heyecanı

Türk Hava Kurumu Aydın şubesinden çağrı

Türk Hava Kurumu'nun 101 yıllık havacılık mirası, 12-13 Eylül tarihlerinde İzmir Selçuk'ta düzenlenecek Havacılık Festivali ile gökyüzüne taşınıyor. THK Aydın Şubesi etkinlikte yer alacak ve Şube Başkanı Selim Özyılmaz Aydınlıları festivale davet etti.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu, 101 yıldır Türk havacılığına katkı sunuyor; kurum, havacılık kültürünü yeni nesillere aktarmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Etkinlik programı:

Festival, THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında serbest paraşüt, yamaç paraşütü ve model uçak faaliyetleri yer alacak; THK Uçuş Akademisi'ne ait eğitim uçaklarının selamlama uçuşları ve akrobasi gösterileri izleyicilerle buluşacak. Ziyaretçiler ayrıca simülatör deneyimleriyle pratik yapma ve farklı sportif hava araçlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Özyılmaz'ın vurguları ve daveti:

THK Aydın Şube Başkanı Selim Özyılmaz, festivalin yalnızca bir gösteri organizasyonu olmadığını, havacılık kültürünün toplumun farklı kesimlerine aktarılması açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Özyılmaz, "Türk Hava Kurumu olarak 101 yıllık havacılık birikimimizi geleceğin kuşaklarına aktarmak, havacılığı toplumun her kesimine sevdirmek ve özellikle gençlerimizin gökyüzüne olan ilgisini artırmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Özyılmaz, Aydın'daki havacılık meraklılarının festivalde güçlü bir şekilde temsil edilmesini beklediklerini söyledi ve gençleri, çocukları ve aileleri Selçuk'taki etkinliğe davet etti. Özyılmaz, etkinliğin havacılığın farklı branşlarını tanımak için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Festivalin girişleri ücretsiz olup her yaştan ziyaretçiye açıktır. İki gün boyunca sürecek etkinlikte katılımcılar gösterileri izleyebilecek, sportif havacılık faaliyetlerini deneyimleyebilecek ve THK Aydın Şubesi'nin katılımıyla Aydınlı meraklılar için Selçuk'ta gökyüzüyle buluşma olanağı sağlanacaktır.

TÜRK HAVA KURUMU’NUN 101 YILLIK HAVACILIK MİRASI İZMİR SELÇUK’TA DÜZENLENECEK HAVACILIK FESTİVALİ İLE GÖKYÜZÜNE TAŞINACAK. 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVALE THK AYDIN ŞUBESİ DE KATILACAK. THK AYDIN ŞUBE BAŞKANI SELİM ÖZYILMAZ, AYDIN’DAKİ TÜM HAVACILIK TUTKUNLARINI FESTİVALE DAVET ETTİ.