Cırıkpınar'da yeni yüz: modern mahalle teslim sürecine giriyor

Cırıkpınar rezerv alanında son durum:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Cırıkpınar Rezerv Alanı şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Proje, çevre yolu ile Arap Osman Kavşağı arasında kalan alanda 384 konut ve 120 iş yeri barındırıyor. Taşkın, şu ana kadar 244 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, kalan konutların kısa süre içinde sahiplerine verileceğini belirtti.

Şantiye sahasındaki çalışmaları Şantiye Şefi Mustafa Yaşar ile yerinde değerlendiren Taşkın, projenin teslim sürecine ilişkin bilgi aldı ve son düzenlemeler hakkında notlar verdi.

altyapı ve ulaşım düzenlemeleri:

Taşkın, Cırıkpınar'ın deprem öncesinde dar sokakları ve düzensiz yapılaşmasıyla bilindiğini hatırlatarak, rezerv alan projesinin mahalleyi yeniden şekillendirdiğini vurguladı. "Cırıkpınar Mahallemizde 384 konut ve 120 iş yerinden oluşan proje tamamlanma aşamasına geldi. Şu ana kadar 244 konutumuz hak sahiplerine teslim edildi. Kalan yaklaşık 140 konutun da bir iki hafta içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Burada gerçekten güzel ve modern bir mahalle ortaya çıktı" dedi.

Taşkın, ulaşımda da önemli iyileşmeler sağlandığını belirterek, bulunduğu noktadan eski Adliye ve Maliye binalarının olduğu bölgeye, MATİM İş Merkezi ve Çavuşoğluna kadar kesintisiz bir ulaşım ağı oluştuğunu söyledi. Ayrıca Maliye binasının yanındaki eski dar sokakların yerini cadde genişliğinde yolların aldığını ve böylece günlük yaşamın kolaylaştığını kaydetti.

teslim süreci ve teşekkür:

Taşkın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kuruma, Şantiye Şefimiz Mustafa Yaşara ve çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Konutlarına yerleşecek hemşerilerimizin ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum. Yeni Cırıkpınar, Malatya'mıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Şantiye alanındaki bariyer ve konteynerlerin kaldırıldığı, bölgeye Yıldız Büfe ve Salköprü güzergâhlarından ulaşılabildiği de Taşkın tarafından aktarıldı.

Şantiye Şefi Mustafa Yaşar ise teslim sürecine dair ayrıntılar verdi: "Projemiz kapsamında 384 konut ve 120 iş yeri inşa ediyoruz. Şu ana kadar 244 konutun teslimini gerçekleştirdik. Bir aksilik yaşanmaması hâlinde kalan konutları da önümüzdeki hafta içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. İş yerlerimiz de hazır durumda ancak henüz kuraları çekilmedi. Tüm konut ve iş yerlerinin anahtar teslimlerini tamamlayarak çalışmalarımızı sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yetkililer, kalan konutların ve iş yerlerinin anahtar teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin tamamen kullanımına açılacağını belirtiyor; yeni düzenlemelerin mahalleye hem estetik hem de işlevsel katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulanıyor.

BAŞKAN TAŞKIN: "CIRIKPINAR’DA MODERN BİR MAHALLE ORTAYA ÇIKTI"