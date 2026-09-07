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Çanakkale'de kültür yolu festivaliyle birlik ve renk buluşması

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, konser, sergi, atölye ve söyleşilerle kent genelinde tamamlandı; başkan Kaşdemir halkın ilgisinden ve dayanışmadan memnun.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çanakkale'de kültür yolu festivaliyle birlik ve renk buluşması

festival tamamlandı:

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin kent ayağı, günler süren kültür, sanat ve müzik programlarının ardından sona erdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir kapanış değerlendirmesinde yoğun katılım ve sıcak ilgiye vurgu yaptı. Kaşdemir, "Çanakkale Kültür Yolu Festivali’ni geride bıraktık. Şehrimiz, günler boyunca kültürün, sanatın ve müziğin farklı renkleriyle buluştu. Çanakkaleliler festivalimize büyük bir ilgi gösterdi ve etkinliklere sahip çıktı. Açıkça ifade etmek isterim ki Çanakkale bu festivali çok sevdi" sözleriyle festivale dair memnuniyetini ifade etti.

etkinlik çeşitliliği ve katılımın yansımaları:

Festival süresince kent genelinde konserler, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Kentin farklı noktalarına yayılan programlar, hem Çanakkaleliler hem de kenti ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi gördü. Günün çeşitli saatlerine yayılan etkinlikler sayesinde şehirde canlı ve renkli bir kültür atmosferi oluştu; sahne alan yerel sanatçılar ve atölye eğitmenleri katılımcılarla doğrudan etkileşim kurdu.

katkı verenler ve teşekkürler:

Kaşdemir, organizasyonun hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sözlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Çanakkale Valiliği'ne, İl Emniyet Müdürlüğü personeline, ÇOMÜ'ye, Çanakkale Belediyesi'ne, Tarihi Alan Başkanlığı çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına, festival çalışanlarına, yerel sanatçılara ve esnaf ile sanatkârlara özel teşekkürlerini iletti.

Kaşdemir, ayrıca Çanakkale’nin tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra sanat yaşamıyla da ülke içindeki önemine dikkat çekti: "Çanakkale, tarihi ve kültürel mirasıyla olduğu kadar kültür ve sanat hayatıyla da ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Kültür Yolu Festivali de şehrimizin bu zenginliğinin daha geniş kitlelerle buluşmasına önemli bir katkı sundu." dedi. Festival boyunca oluşan birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu, yetkililer tarafından bir memnuniyet unsuru olarak öne çıkarıldı.

Festivalin kapanışı, kentte oluşturduğu güçlü kültür-sanat atmosferi ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti; etkinlikler boyunca Çanakkale sokakları ve mekanları renkli görüntülere sahne oldu ve organizasyon yetkilileri, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI İSMAİL KAŞDEMİR, KONUŞMA YAPTI.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI İSMAİL KAŞDEMİR, KONUŞMA YAPTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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