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Zonguldak'ta asayiş toplantısında güvenlik tedbirleri gözden geçirildi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda il genelinde asayiş durumu ve yürütülen güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta asayiş toplantısında güvenlik tedbirleri gözden geçirildi

Toplantının kapsamı:

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Toplantıda kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kapsamı ve uygulanan tedbirler masaya yatırıldı.

Katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Yetkililer, mevcut durum değerlendirmesinin ardından alınan tedbirlerin etkinliği ve ihtiyaç duyulan sahadaki uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, il genelindeki güvenlik planlarının güncelliği ve uygulama sürecinde koordinasyonun önemi vurgulandı; alınan kararların uygulanmasıyla kamu düzeninin korunmasına yönelik adımların sürdürüleceği belirtildi.

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA &quot;ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI&quot;...

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA "ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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