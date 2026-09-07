Canik'ten ilkokula başlayanlara çanta ve kırtasiye desteği

Canik Belediyesi'nden birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere yönelik başlatılan hediyeleri açıkladı. Başkan Sandıkçı, belediyenin eğitime verdiği desteğin devam ettiğini belirterek aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Dağıtım günü:

Hazırlıkları tamamlanan çanta ve kırtasiye setleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül 2026 tarihinde öğrencilere sıralarında teslim edilecek. Sandıkçı, dağıtımın okulların açıldığı ilk gün yapılacağını ve böylece öğrencilerin eğitim yılına ihtiyaçlarıyla başlamasını hedeflediklerini söyledi.

İçerik ve kalite kriterleri:

Setlerin kız ve erkek öğrenciler için ayrı şekilde hazırlandığını belirten Sandıkçı, kırtasiye setlerinin içinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı ürünlerin eksiksiz yer aldığını vurguladı. Ayrıca ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşıladığını ve kalite standartlarına uygun seçildiğini aktardı.

Başkan Sandıkçı, uygulamanın hem öğrencilerin sevinçlerini paylaşmayı hem de ailelerin eğitim harcamalarına destek olmayı amaçladığını ifade etti. Belediyenin 'Eğitim Dostu Belediye' unvanıyla eğitime yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

Belediye yetkilileri, dağıtımın okul idareleriyle koordineli şekilde gerçekleştirileceğini, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlamaların tamamlandığını bildirdi. Velilere de yeni eğitim dönemine ilişkin bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Bu uygulama, ilçede ilkokula başlayan her öğrencinin eğitim yılına eksiksiz ve hazır başlama hedefinin bir parçası olarak sunuluyor. Sandıkçı'nın açıklamaları, Canik Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin altını çizdi.

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ HEDİYE