Türkeli'de motor alev aldı, 55 ABT plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi

olayın gelişimi:

Sinop'un Türkeli ilçesi Kayabaşı Köyü Örenler Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araç, sahibi Yusuf Ş.'ye ait 55 ABT plakalı otomobildi. Sürücü yangını fark ederek aracı durdurdu ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, bildirim üzerine yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve güvenlik önlemleri aldı. Müdahale sırasında çevrede ek risk oluşturabilecek unsurlar kontrollü şekilde ele alındı.

hasar durumu ve araç:

Yangında otomobilin motor bölümü tamamen yandı ve araç, kullanım dışı kaldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi; yangının söndürülmesinin ardından araçta kapsamlı hasar oluştuğu bildirildi.

Olay yerinde can kaybı veya yaralanma bildirilmediği aktarılırken, yangının söndürülmesiyle bölgedeki trafik akışı normale döndü.

YANGINDA ARACIN MOTOR KISMI TAMAMEN YANARKEN, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.