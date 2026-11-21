bütçe kararı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçe tasarıları, performans programları ve yatırım planları, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ile DESKİ Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı'nın 2. birleşiminde gündeme alındı. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlık etti ve meclis salonunda görüşmeler yapıldı.

toplam bütçe dağılımı:

Görüşmeler sonucunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 22 milyar 800 milyon lira olarak, DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçesi ise 7 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi. Böylelikle Denizli için 2027 yılına ayrılan toplam bütçe hacmi 30 milyar 300 milyon lira olarak kesinleşti.

öncelikler ve başkanın değerlendirmesi:

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kabul edilen bütçenin kent önceliklerine göre hazırlandığını ve kaynak kullanımında şeffaflığın ile israfın önlenmesinin esas alındığını vurguladı. Başkan şöyle dedi: 'Şehrimizin imkanlarını en doğru ve verimli şekilde planlayarak hazırladığımız 2027 yılı bütçemizin Denizli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Kaynaklarımızı israftan uzak, şeffaf ve halkçı bir anlayışla yönetiyoruz.'

Kabul edilen bütçe kapsamında altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal destek projelerine, tarımsal kalkınmadan çevre ve ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Meclis kararları, önümüzdeki dönemde yatırımların ve hizmetlerin planlı şekilde yürütülmesi için yol haritası oluşturacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (DESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TOPLAM 30 MİLYAR 300 MİLYON TL OLARAK PLANLANAN 2027 YILI BÜTÇELERİ, MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLDİ.