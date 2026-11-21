Muğla'nın 10 aylık ihracatı 1 milyar 298 milyon dolara yükseldi

Muğla, 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatını yüzde 13 artırarak toplam 1 milyar 298 milyon dolar seviyesine ulaştı. Kent, Ege Bölgesi'nin genel ihracat performansına önemli katkı veren illerden biri olmaya devam ediyor.

Ege'ye katkı ve aylık performans:

Ekim ayında Muğla'nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 139,5 milyon dolar oldu. Bu artış, ilin yıl içinde yakaladığı ivmenin sadece uzun dönemli değil, aylık bazda da sürdüğünü gösteriyor.

Su ürünlerinde liderlik ve hedefler:

Muğla, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında lider konumunu koruyor; bu sektör kentin toplam ihracatındaki gücün önemli bir bileşenini oluşturuyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Muğla'nın ihracattaki artış ivmesini sürdürdüğünü vurgulayarak ilin 2026 yılı sonunda 1,5 milyar dolar sınırını aşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bu veriler, Muğla'nın hem bölgesel hem de ulusal düzeyde rekabet gücünü koruduğuna işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde sektörlerin performansı ve aylık dalgalanmalar, ilin yılsonu hedefini gerçekleştirme yolunda belirleyici olacak.

MUĞLA, 10 AYDA 1 MİLYAR 298 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ