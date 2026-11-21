dağıtım programı:

Kütahya’nın Simav ilçesinde örtü altı üretim yapan 32 üreticiye, üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla yüzde 50 hibeli destek kapsamında 11 ton sera naylonu dağıtıldı. Program, bölgedeki seracılık faaliyetlerini güçlendirmek ve üreticilerin dayanıklılığını arttırmak hedefiyle gerçekleştirildi.

katılımcılar ve yerel temsilciler:

programda kimler vardı:

Dağıtım törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Başkan Yardımcısı ve Simav Koordinatörü Beyza Gürü, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ile Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel katıldı. Ayrıca il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe protokolü de programa iştirak etti.

süreç ve önceki destekler:

Milletvekili Adil Biçer, Simav’da üç yıldır sürdürülen sera naylonu destekleme projeleri kapsamında bugüne kadar 102 üreticiye toplam 64 bin 197 kilogram sera naylonu desteği verildiğini hatırlattı. Biçer, üretimi destekleyen, çiftçinin emeğini koruyan ve tarımsal kalkınmayı önceleyen projelere devam ettiklerini vurgulayarak, yerel üretimin desteklenmesinin önemine değindi.

Program, hem kısa vadede üreticilerin hammadde maliyetlerini azaltmayı hem de örtü altı tarım altyapısının korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer dağıtımın sahadaki etkilerini takip edeceklerini ve benzer proje adımlarını sürdüreceklerini belirtti.

SİMAV’DA 32 SERACIYA YÜZDE 50 HİBELİ 11 TON SERA NAYLONU DESTEĞİ