Turnuva için Antalya'ya gelen eski futbolcu otel bahçesinde yaşamını yitirdi

Antalya'da masterlar turnuvası öncesi acı kayıp

Manavgat'ta düzenlenen masterlar futbol turnuvasına katılmak üzere Gaziantep'ten gelen Gazişehir Master takım oyuncusu 47 yaşındaki Mehmet Hayri Çakır, kaldığı otelin bahçesinde aniden rahatsızlandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır, Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre Çakır, turnuva öncesi konakladığı otelde aniden fenalaştı ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale ekipler tarafından otel bahçesinde yapıldı; müdahaleye rağmen durumunun ağır olması nedeniyle Antalya'daki bir sağlık kuruluşuna nakledildi. Yapılan tetkik ve müdahalelerin ardından kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yakınların tepkisi ve cenaze işlemleri:

Çakır'ın ani ölümü, ailesi ve Gaziantep'teki spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna getirildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları morgda sinir krizi geçirirken, bir yakını 'Dalım gitti' diyerek gözyaşı döktü. Aileye teslim edilen Mehmet Hayri Çakır'ın cenazesinin Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.

CENAZEYİ ALMAYA GELEN YAKINLARI 'DALIM GİTTİ' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ.