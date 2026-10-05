Tuşba'da Yukarı Nurşin Camii'nde sabah sohbeti: namaz, iman ve çorba

Tuşba ilçe müftülüğünün sabah buluşması:

Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından planlanan etkinlik kapsamında, Yukarı Nurşin Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya cami cemaati katıldı ve sabah namazı birlikte eda edildi. Toplantı, cemaat ile kurum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan rutin faaliyetlerden biri olarak kayda geçti.

Demirtaş'ın sohbeti:

Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, namaz sonrası cemaate hitap ederek sahabe örneklerinden kesitler paylaştı. Konuşmasında, "Sahabelerin hayatında namaz ve cihat, bizim hayatımızda namaz, iman ve cihat" ifadesine vurgu yaptı ve namazın müminin günlük hayatındaki önemini anlattı. Demirtaş, imanın yaşamın her alanına yansımasının gerekliliğine değinerek, Allah yolunda gösterilen gayret ve fedakârlığın altını çizdi.

Çorba ikramı ile kapanış:

Sohbetin ardından programa katılanlara çorba ikramı yapıldı ve etkinlik bu ikramla son buldu. Program, hem manevi paylaşıma hem de cemaatin bir araya gelmesine zemin sağlayan samimi bir buluşma olarak değerlendirildi.

TUŞBA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ KAPSAMINDA, YUKARI NURŞİN CAMİİ’NDE CAMİ CEMAATİ İLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ