Tutukluluk sürdü: Seçil Erzan adil yargılanmadığını ileri sürdü

Yeniden yargılama süreci ve suçlamalar

İddialara göre, Fatih Terim gibi isimlerin de adı geçen bir fona yüksek faiz vaadiyle yatırım toplayan sanık Seçil Erzan hakkında, aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı gerekçesiyle daha önce 102 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Bu ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bozma kararının ardından dosyanın yeniden görülmesine yol açtı.

Sanığın savunması:

Duruşmada söz alan Erzan, önceki yargılama sürecinde adil şekilde yargılanmadığını savundu. Erzan, "3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi" diyerek kararların tek taraflı olduğunu öne sürdü.

Erzan ayrıca süreç boyunca baskı altında kaldığını ifade ederek, "Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızam ile bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım" şeklinde konuştu. Hakkındaki "fon" iddialarına ilişkin olarak da, "Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışım yok" dedi.

Sanık, bir başka iddia olan Arda Turan'a ilişkin alacak iddialarına karşı da tepki gösterdi; Erzan, "Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca malvarlığını kaybettiğini, "1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım" diye anlattı.

Mahkemenin kararı:

Mahkeme heyeti, duruşmada verilen ara sonrası Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar duruşma tutanağına yansıdı ve sanık hakkında özgür bırakılma talebinin reddedildiği belirtildi. Yeniden yargılama sürecinin ilerleyen oturumlarında, taraf beyanları ve mevcut dosya kapsamına göre yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Davayla ilgili soruşturma ve yargılama süreçlerinde adı geçen Fatih Terim ve Arda Turan gibi kişilere yönelik iddialar, duruşmada sanığın savunmaları çerçevesinde ele alındı; mahkeme ise mevcut delil ve değerlendirmeler doğrultusunda tutukluluğun devamına hükmetti.

Yeniden yargılanmasına başlanan Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi