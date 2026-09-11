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Tuzla akademi bebek ve akademi çocuk için yeni dönem kayıtları başladı

Tuzla Akademi Bebek ve Akademi Çocuk kayıtları başladı; başvuru tarihleri, yaş aralıkları, eğitim başlangıçları ve iletişim bilgileri duyuruldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tuzla akademi bebek ve akademi çocuk için yeni dönem kayıtları başladı

Tuzla akademi bebek ve akademi çocuk için yeni dönem kayıtları başladı

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Tuzla Akademi Bebek ve Tuzla Akademi Çocuk programlarında yeni dönem kayıt takvimi belli oldu. Programlar, yaş gruplarına uygun etkinliklerle çocukların gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

kayıt tarihleri ve başvuru koşulları:

4-6 yaş grubuna yönelik Tuzla Akademi Çocuk için başvurular 11-13 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek. Programa başvurabilecek çocuklar, 1 Ekim 2020 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. Kayıt işlemleri 11 Eylül Cuma günü saat 11.00'de ehadituzla.com adresi üzerinden başlayacaktır.

0-3 yaş grubuna yönelik Tuzla Akademi Bebek için başvurular ise 18-20 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu programa başvurabilecek çocukların doğum tarih aralığı 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2025 olarak belirtildi. Kayıtlar 18 Eylül Cuma günü saat 11.00'de ehadituzla.com üzerinden açılacaktır.

eğitim içerikleri ve başlangıç tarihleri:

Tuzla Akademi Çocuk programında 4-6 yaşındaki minikler, yaş gruplarına uygun güvenli sınıflarda rehber öğretmenler eşliğinde okul öncesi eğitimi alacak; sanat etkinlikleri, müzik, hikâye ve drama çalışmaları ile oyun tabanlı etkinlikler yer alacak. Eğitimler 12 Ekim'de başlayacaktır.

Tuzla Akademi Bebek programı, 0-3 yaş grubundaki çocukların oyun yoluyla öğrenmesi, sosyalleşmesi ve gelişiminin uzman eğitmenler eşliğinde desteklenmesini amaçlıyor. Bu programın ücretsiz olduğu duyuruldu ve eğitimlere 16 Ekim'de başlanacaktır.

Her iki programla ilgili detaylı bilgi ve destek için vatandaşlar 444 0 906 numaralı telefondan Tuzla Belediyesi ile iletişime geçebilir.

TUZLA BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TUZLA AKADEMİ...

TUZLA BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TUZLA AKADEMİ BEBEK VE TUZLA AKADEMİ ÇOCUK PROGRAMLARINDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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