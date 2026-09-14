Üretimde gözetim: Düzce'de sahada düzenli tarım izleme çalışmaları sürüyor

Düzce'de tarımsal üretim sahada düzenli takip altında

Düzce İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel, ilin tarımsal üretim alanlarında yürütülen saha çalışmalarıyla ürünlerin gelişim süreçlerini yakından izliyor. Yapılan çalışmaların temel amacı, üretimi olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri erken dönemde tespit etmek ve üreticilere zamanında müdahale imkânı sağlamaktır.

Takip edilen ürün ve dönemler:

Saha kontrollerinde öncelik, Düzce tarımında önemli yere sahip fındık, mısır, yonca, sebze ve meyve alanlarına veriliyor. Teknik ekipler, ürünlerin çıkış aşamasından hasada kadar geçen süreçte; çıkış, gelişme, çiçeklenme, meyve tutumu, olgunlaşma ve hasat dönemlerini sistematik olarak değerlendiriyor. Bu dönemsel izleme sayesinde üretim sezonunun seyri hakkında düzenli ve karşılaştırılabilir veriler elde ediliyor.

Meteorolojik ve biyolojik risklerin takibi:

Saha çalışmalarında yalnızca fenolojik gözlemler değil, aynı zamanda meteorolojik olayların ve biyolojik tehditlerin etkileri de izleniyor. Yağış, sıcaklık değişimleri, kuraklık, don, dolu ve aşırı yağış gibi hava koşulları ile hastalık ve zararlı popülasyonlarının durumu saha ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Bu veriler, olası zararları sınırlamak ve tavsiye niteliğinde müdahale planları geliştirmek için kullanılıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarıyla üretim alanlarının mevcut durumuna ilişkin düzenli veri akışı sağlandığını belirtiyor. Elde edilen bulgular ışığında üreticilere yönelik uyarılar, teknik rehberlik ve gerekiyorsa acil müdahale önerileri sezon boyunca sürdürülecek çalışmalarda öncelikli olacak.

Bu kapsamlı saha izlemesi, tarımsal üretimde risk yönetimini güçlendirirken, üretimin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini korumaya yönelik karar mekanizmalarına da destek sağlıyor.

DÜZCE’DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN GELİŞİM DURUMU, İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN SAHADA DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLİYOR. ÇALIŞMALARLA ÜRETİMİ ETKİLEYEBİLECEK OLUMSUZLUKLARIN ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.