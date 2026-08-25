Ucuz daire vaadiyle kapora toplayan şebeke: 13 gözaltı ve yeni tespitler

İstanbul polisi sahte emlak ilanlarına operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinde uygun fiyatlı daire ilanı vererek vatandaşlardan kapora alan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 13 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün faaliyet gösterdiği adreslere ve dijital izlere yönelik tespitlerini sürdürüyor.

Operasyon ve soruşturmanın bulguları:

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet platformlarında sahte ilanlar yayımladığı, aile şirketi gibi hareket ederek müşteri çektiği, tanıtılan daireleri gösterip kapora aldığı ve daha sonra çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonlar 25 Ağustos tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Giresun'da gerçekleştirildi; yakalanan şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturmanın yeni aşamasında, şüphelilerin toplam 30 ayrı eylemde 30 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Polis, mağdur sayısının ve dolandırıcılık tutarının artabileceği değerlendirmesi yapıyor. Şüphelilerin malvarlıkları ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

Mağdur ifadeleri ve dijital deliller:

İfadelerinde mağdurlar, ilanlarla iletişime geçtikten sonra gösterilen daireleri beğendiklerini, ardından kapora talep edildiğini anlattı. Mağdur Fatma Balaban (55) yaşadıklarını şöyle aktardı: "Biz ev almak istiyorduk. ... 200 Bin TL kaporayı oğluma attırdım bankadan. Bana kredi çektirmeye de çalıştılar ancak bankadan kredi çıkmadı. Benim çaresizliğimden faydalandılar." Balaban, kapora için ziynet eşyalarını bozdurmak zorunda kaldığını ve süreçte üç ay oyalandığını söyledi.

Bir diğer mağdur Erkan Bakırcı (36) ise internet ilanı üzerinden görüştüğü emlak ofisiyle muhatap olduğunu, önce 100 bin lira kapora istendiğini, ardından kredi çıkmadığı bahanesiyle toplam 600 bin lira ödeme yaptığını belirtti ve vatandaşları uyardı: "Kimse inanmasın bunlara, kanmasınlar."

Şüphelilerin mağdurları mesaj yoluyla tehdit ederek "şikayetini geri çekersen paranı öderiz" şeklinde mesajlar gönderdiği ve ilanların incelemeye alınan internet sayfalarında yayımlandığı ortaya çıktı. Soruşturmada ayrıca şüphelilerden bazılarının sabıkaları da belgelenmiş durumda; örneğin Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Maddi tespitler ve tedbirler:

Yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu belirlenen malvarlığı kapsamında 23 taşınmaz (13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe) ile 6 araç bulunduğu, bu taşınmaz ve araçlara tedbir konulduğu açıklandı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulanarak çekim ve transfer hareketleri sınırlandırıldı.

Soruşturma devam ederken polis, mağdurların ve olayın boyutunun daha da genişleyebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, benzer ilanlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, resmi tapu kayıtları ve satıcı bilgilerini doğrulamadan kapora veya peşinat göndermemelerini tavsiye ediyor.

İSTANBUL’DA İNTERNET SİTELERİNDE UYGUN FİYATLI DAİRE SATIŞI VAADİYLE İLAN VEREREK VATANDAŞLARDAN KAPORA ALAN VE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 13 ŞÜPHELİ, DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI.