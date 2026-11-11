Ulaşımda eş zamanlı atılım: Aydın’ın yolları yenileniyor

Çalışmaların kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu yönetiminde başlatılan projeler, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve günlük hayatın akışını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yol yüzeylerinin yenilenmesi, kaplama onarımları ve yol düzenlemelerinin yanı sıra, uygulamalı tedbirlerle trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar, ulaşım konforunu yükseltirken bölgesel bağlantıların da iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

İlçe ilçe yürütülen çalışmalar:

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Mimar Sinan Caddesi, Hışımlar ve Pınarlı Mahalleleri; Çine ilçesinde Kuvayi Milliye ve Şehler Caddeleri ile Soğukoluk, Kirazderesi ve Bedirler Mahalleleri; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı, Tabakhane Köprüsü, A1 kanal yolu, Albay Şefik Caddesi ve Batı Çevre, Adnan Menderes, Ali İhsan Paşa, Yörük Ali Efe, Efekent ile Celal Bayar Bulvarlarında; İncirliova İkizdere Mahallesi; Karacasu Karabağlar ve Ataeymir Mahalleleri; Köşk Sarıçam Mahallesi; Kuşadası 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi; Kuyucak Yeşildere ve Kayran Mahalleleri; Nazilli Ordu Caddesi, Şehit Murat Ultay Bulvarı ile Aşağıyakacık, Derebaşı, Ovacık ve Doğandere Mahalleleri; Söke Halil Öcal ve Aydın Caddeleri ile Doğanbey ve Özbaşı Mahalleleri; Sultanhisar Atça, Malgaçmustafa, Malgaçemir, Demirhan ve Kabaca Mahalleleri; Yenipazar Direcik Mahallesi’nde eş zamanlı şekilde yürütülüyor.

Bu yoğun çalışma takvimi sayesinde kentin farklı noktalarında aynı anda başlayan müdahaleler, bakım-onarım sürecini hızlandırıyor ve bölgesel hizmet dengesini koruyor.

Güvenlik ve sürdürülebilir ulaştırma ön plana alınıyor:

Yol yenileme faaliyetlerinin yanında kavşak düzenlemeleri, yaya güvenliği artırıcı uygulamalar ve altyapı iyileştirmeleri de plan dahilinde gerçekleştiriliyor. Yerel ekiplerin koordineli çalışması, trafik akışını rahatlatmayı ve kaza risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Özlem Çerçioğlu konuya ilişkin olarak, "Aydınımızın dört bir yanında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, projelerimizi kentimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, planlanan program çerçevesinde çalışmalara devam edileceğini ve vatandaşların güvenli, konforlu ulaşımına yönelik hizmetlerin öncelik olmaya devam edeceğini vurguluyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR