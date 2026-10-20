Ulaşlı sahilinde yeni setle deniz taşkınlarına karşı önlem alındı

projenin amacı ve kapsamı:

Gölcük ilçesi Ulaşlı sahilinde yürütülen kıyı ıslahı ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Projenin temel hedefi, olumsuz hava koşullarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan su baskınlarını önlemek ve sahil yolu ile çevresindeki konutların taşkın riskini azaltmaktır. Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, uygulamanın yerel ulaşımı ve yaşam alanlarını korumaya yönelik olduğunu belirtti.

uygulanan teknik müdahaleler:

Proje kapsamında sahile inşa edilen 460 metrelik dalga kırıcı set, kıyıya gelen dalgaların etkisini azaltarak taşkın ve erozyon riskini düşürmek üzere tasarlandı. Öncesinde yapılan zemin etütlerinin ardından güçlendirme çalışmaları çerçevesinde bin 320 jet grout kolonu imal edildi. Kıyı düzenlemeleri içinde ayrıca granit taş döşeme işleri de tamamlandı ve stabil zeminin sağlanmasına önem verildi.

yol, erişim ve sosyal alan düzenlemeleri:

Sahil yolunun yenilenmesinin ardından yol çizgileri çizilerek güzergah kullanıma hazır hale getirildi. Dalga kırıcı setin üst bölümü vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlendi; burada yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar oluşturuldu. Mevcut merdivenler aracılığıyla denize erişim korunurken, sahilde kafe olarak hizmet verecek yapının inşası da tamamlandı.

Kıyı ıslah çalışmaları, hem koruyucu mühendislik önlemlerini hem de halkın sahil kullanımını dikkate alan düzenlemeleri bir arada sunuyor. Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte bölgedeki taşkın hassasiyeti azalması ve sahil kullanımının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı ve uygulamanın bölge sakinlerinin günlük yaşamını rahatlatması bekleniyor.

GÖLCÜK İLÇESİ ULAŞLI SAHİLİNDE YÜRÜTÜLEN KIYI ISLAHI VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. SAHİLE İNŞA EDİLEN 460 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DALGA KIRICI SETLE DENİZ TAŞKINLARINA KARŞI KORUMA SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.