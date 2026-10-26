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Malatya'nın kültür rotası: 12. kitap fuarı rekor katılımla geleceğe taşınıyor

Malatya'da düzenlenen 12. Kitap Fuarı, 300 yayınevi ve 300'ü aşkın yazarla Mişmiş Park'ta 9 bin m² alanda rekor katılımla gerçekleşti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'nın kültür rotası: 12. kitap fuarı rekor katılımla geleceğe taşınıyor

fuarda rekor katılım ve kapsam:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından ziyaret edilen 12. Malatya Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Mişmiş Park'ta kurulan ve 9 bin metrekare kapalı alana yayılan organizasyonda 300 yayınevi ile 300'ün üzerinde yazar yer aldı. Fuar, her yaştan okuru bir araya getirirken imza günleri ve söyleşilerle zengin bir program sundu.

Başkan Er, stantları gezerek yayınevi temsilcileri ve yazarlarla sohbet etti; fuarın her yıl daha da geliştiğini vurguladı. Deprem sonrası zorlu sürece rağmen kültürel etkinliklerin kesintiye uğramadığını belirten Er, kentin yeniden inşa sürecinin yalnızca fiziki değil aynı zamanda kültürel olarak da sürdüğünü ifade etti.

erişim ve misafir ağırlama çalışmaları:

Organizasyonu düzenleyen belediye ekipleri, katılımcıların konaklama ve diğer ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yaptı. Başkan Er, fuara gelen üniversite öğrencileri ve çocuklara hediye çeki dağıtarak okuma alışkanlığını teşvik etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan ve üniversitelerden grupların fuara getirilmesi, şehir merkezinden düzenlenen otobüs seferleri gibi uygulamalar sayesinde ziyaretçi sayısının daha da arttığı belirtildi.

Yayınevi temsilcileri ve yazarlar, fuarın beklentileri aştığını ifade ederek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Katılımcı memnuniyetinin organizasyonun başarısında belirleyici olduğu, fuarın hem yerel hem de bölgesel düzeyde yankı bulduğu kaydedildi.

kültür, kütüphane ve spor hedefleri:

Fuar ziyaretinde konuşan Başkan Er, Malatya'nın sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirmeye yönelik projelerinden söz etti. Belediyenin hedefleri arasında kentte daha fazla kütüphane açmak, mevcut kütüphanelerin kullanımını artırmak ve spor altyapısını geliştirmek yer alıyor. Şehir Kütüphanesi'nin 24 saat hizmet vermesinin ardından yeni kütüphanelerin de açılacağını belirten Er, kentte fuarlar ve festivaller aracılığıyla kültürel hareketliliğin kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Başkan Er'in sözleriyle fuarın mesajı net: 'Malatya artık depremi değil, geleceğe yürüyen bir şehri konuşuyor'. Ayrıca Er, ilave olarak 'Malatya artık depremle anılan bir şehir olmaktan çıkıyor. Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve sosyal yaşamıyla geleceğe yürüyen bir Malatya’yı hep birlikte inşa ediyoruz' ifadeleriyle kentin vizyonunu özetledi.

Kitap fuarı, hem yerel halkın hem de yayınevleri ile yazarların beklentilerini karşılayan bir buluşma olarak kayda geçti. Organizasyon komitesi, önümüzdeki yıllarda fuarın daha da büyüyeceğine yönelik kararlılığını tekrar etti ve kültürel etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Sonuç olarak Malatya Kitap Fuarı, hem sayı hem de içerik bakımından rekor niteliğinde bir katılımla tamamlandı; yayınevleri, yazarlar ve ziyaretçiler fuarın düzenlenmesinden memnun ayrıldı ve etkinliğin kent kimliğinin güçlenmesine katkısının süreceği vurgulandı.

MALATYA KİTAP FUARI’NA REKOR KATILIM

MALATYA KİTAP FUARI’NA REKOR KATILIM

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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