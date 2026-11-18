gezinin amacı ve kapsamı:

Alaplı ilçesinde yeni göreve başlayan Deniz Peker öncülüğünde, sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına yönelik bir kültür gezisi düzenlendi. Hayırsever desteğiyle yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen programa toplam 30 çocuk katıldı.

ziyaret edilen mekanlar:

Gezi, çocukların tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımalarını, manevi duygularını geliştirmelerini ve bilim ile teknolojiyi keşfetmelerini amaçladı. Bu kapsamda Bursa'nın önemli tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi.

müdürün değerlendirmesi:

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, geziye destek veren ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, "İyilik var dedik. Kurumumuz bünyesindeki ailelerimizi sürekli destekleyen gönlü yüce hayırseverimize çocuklarımız ve ailelerimiz adına minnettarız. Biz dezavantajlı ailelerimiz ve hayırseverlerimiz ile devletimizin himayesinde büyük bir aileyiz" dedi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE BAŞLAYAN DENİZ PEKER, SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK BURSA’DA KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLEDİ.