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Uludağ yolunda devrilen vinç sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de Uludağ yolunda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:52

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uludağ yolunda devrilen vinç sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Uludağ yolunda vinç devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde seyir halindeki bir vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olay, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaza yerinden ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre vinç yolda ilerlerken sürücünün controlünden çıktı ve devrildi. Olayın bildirimi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geliş şekliyle ilgili ekipler sahada inceleme yaptı.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından vinç sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.

BURSA ULUDAĞ YOLUNDA DEVRİLEN VİNÇ PANİĞE NEDEN OLDU. OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK...

BURSA ULUDAĞ YOLUNDA DEVRİLEN VİNÇ PANİĞE NEDEN OLDU. OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLİRKEN, SÜRÜCÜ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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