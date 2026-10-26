Uludağ'da mağarada kalan yaşlı adama sporculardan battaniye ve yiyecek desteği

Uludağ'da mağarada bulunan kişi:

Bursa Uludağ ormanlarında dağcılık ve trekking yapan bir grup, ormanlık alanda bir mağaraya sığınmış olan Metin T.'yi fark etti. Bölgedeki sporculardan Düzgün Çelik ile birlikte hareket eden ekip, yaşlı adamla konuşarak kendisini mağaradan ayrılıp şehir merkezine dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

ikna çalışmaları ve yaşlı adamın yanıtı:

Görüşmeler sırasında Metin T., herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve dışarı çıkmak istemediğini belirtti. Sporcuların şehir merkezine dönmesi yönündeki ısrarlarına rağmen adam, mağarada kalmayı tercih ettiğini söyledi; bu nedenle yapılan ikna çabaları sonuç vermedi.

sağlık ve soğuk endişesi üzerine yardım:

Grup, mağarada kalmaya devam etmesi halinde soğuk ve yiyecek bulma güçlüğü yaşayabileceğini düşünerek harekete geçti. Geceyi daha rahat geçirebilmesi amacıyla ekip, battaniye, mat ve yiyecek ulaştırdı ve ihtiyaç olması halinde yardım çağırma planları yaptıklarını belirtti.

Sporcuların yaptığı yardımın ardından Metin T.'nin mağaradan ayrılıp ayrılmadığı ve son durumu hakkında kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı; ekip ikna çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA ULUDAĞ’DA ORMANLIK ALANDAKİ BİR MAĞARAYA SIĞINAN YAŞLI ADAMI, BÖLGEDE DAĞCILIK VE TREKKİNG YAPAN SPORCULAR FARKETTİ. ŞEHİR MERKEZİNE DÖNMEK İSTEMEYEN YAŞLI ADAMI İKNA ETMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİRKEN, GECEYİ SOĞUKTA GEÇİRMEMESİ VE YİYECEK İHTİYACINI KARŞILAYABİLMESİ İÇİN KENDİSİNE BATTANİYE, MAT VE YİYECEK ULAŞTIRDI.