Dolar 49,7617 +0,15%
Euro 55,7259 +0,10%
Bist 11.061,71 -0,50%
Altın Gram 6.455,82 +0,68%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,21 -1,33%
--°

Gece yarısı refüje çarpan araç takla attı: sürücü yaralandı

Antalya Muratpaşa'da gece meydana gelen kazada 07 NAC 22 plakalı otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı refüje çarpan araç takla attı: sürücü yaralandı

Gece yarısı Muratpaşa'da araç refüje çarpıp ters döndü

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Eski Sanayi yönüne seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 NAC 22 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü; olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve yaralı durumu:

Kazayı görenlerin bildirimiyle olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin tespitler soruşturma sonucu netlik kazanacak.

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ORTA REFÜJE ÇARPARAK TAKLA...

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ORTA REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ladik'te öğretmenler mutfakta sağlıklı beslenmeyi uygulamalı öğrendi

Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları kurumlar arası iş birliğiyle şekillendirildi

Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi hafta sonlarının buluşma noktası oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026