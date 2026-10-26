Gece yarısı refüje çarpan araç takla attı: sürücü yaralandı

Gece yarısı Muratpaşa'da araç refüje çarpıp ters döndü

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Eski Sanayi yönüne seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 NAC 22 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü; olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve yaralı durumu:

Kazayı görenlerin bildirimiyle olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin tespitler soruşturma sonucu netlik kazanacak.

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