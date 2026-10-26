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Solaklı Vadisi'nde 40 kişilik ekip AFAD akreditasyonu için hazırlanıyor

Solaklı Arama Kurtarma Derneği, 40 gönüllüsüyle Of, Dernekpazarı ve Çaykara'da AFAD akreditasyonu için saha ve teorik eğitimlerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Solaklı Vadisi'nde 40 kişilik ekip AFAD akreditasyonu için hazırlanıyor

Ekip AFAD akreditasyonuna hazırlanıyor:

Solaklı Arama Kurtarma Derneği (S.A.K.), Trabzon'un Of, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan çalışma alanında, 40 kişilik gönüllü ekibiyle olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için eğitimlerini sürdürüyor. Amaç, sel, taşkın, heyelan ve kayıp şahıs vakalarında etkin görev alabilecek bir yapı oluşturmak.

Akreditasyon sürecine hazırlanan ekip, teorik eğitimin ardından Uzungöl sahasında gerçekleştirilen saha uygulamalarına katıldı. Çalışmalar, hız ve koordinasyonun hayati önem taşıdığı dağlık ve vadili coğrafyalarda pratik odaklı ilerliyor.

Saha uygulamaları ve teorik eğitimler:

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimlerde gönüllülere arazi iz takibi, mesafe ve yön bulma ile ip bağlama teknikleri öğretildi. Dernek merkezinde verilen teorik oturumlarda ise eğitimciler Bünyamin Tamyürek, İsmail Ceyhan ve Kemal Pektaş arama kurtarma faaliyetlerinin temel esasları, arama yöntemleri ve operasyonel süreçler hakkında bilgi aktardı.

Eğitim programında ayrıca mevzuat çerçevesinde arazi aramalarının planlanması, arama personelinde bulunması gereken özellikler, kişisel ekipman kullanımı ve arama kaynaklarının etkin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Donanım, proje ve gönüllülük:

Dernek, ekipman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'na sunulmak üzere bir proje hazırladı. Projenin onaylanması halinde gerekli malzemelerin bir kısmının temin edilmesi, kalan eksiklerin ise hayırseverlerin desteğiyle tamamlanması hedefleniyor.

Özgür Sarıalioğlu, Solaklı Vadisi ve çevresinde hızlı müdahale edebilecek donanımlı bir ekip oluşturmanın amaçları arasında olduğunu vurgulayarak, "Bu derneği kurarken amacımız Solaklı Vadisi’nde ve ilimiz ile ilçelerimizde meydana gelebilecek kazalarda, afetlerde ve özellikle sel gibi olaylarda vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşabilecek, ekipmanlarıyla birlikte profesyonel bir hizmet sunabilecek bir ekip oluşturmaktı. Yöremiz coğrafi olarak sel ve afetlere maruz kalabilen bölgelerden oluşuyor. Böyle bir coğrafyada arama kurtarma ekibinin bulunması bir gereklilik" dedi.

Ümit Öztürk ise bölgedeki olası can kayıplarını en aza indirme hedeflerini yineleyerek, vatandaşlar ve iş insanlarının desteğinin önemine dikkat çekti: "İş insanlarımızın, halkımızın ve tüm paydaşların bizi tanıması, çalışmalarımızdan haberdar olması ve eksiklerimizi tamamlama noktasında bizlere yardımcı olması bizim için çok önemli."

Fatih Çıkrık ise 2010 yılından bu yana arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını ve yaklaşık 70 operasyona katıldığını belirterek edindiği tecrübeyi yeni ekip arkadaşlarına aktarmayı amaçladığını söyledi ve gönüllülüğün sürdürülebilir hale getirilmesine vurgu yaptı.

Dernek, eğitim programına ek olarak önümüzdeki haftalarda ilk yardım, yangın, temel kampçılık, GPS kullanımı ve arazi navigasyonu konularında da eğitimler planlıyor. Solaklı Arama Kurtarma Derneği, akreditasyon sürecini tamamlayarak Of, Dernekpazarı ve Çaykara'da meydana gelebilecek afet durumlarında görev alabilecek donanımlı bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

TRABZON&#039;UN OF, DERNEKPAZARI VE ÇAYKARA İLÇELERİNİ KAPSAYAN SOLAKLI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ, 40...

TRABZON'UN OF, DERNEKPAZARI VE ÇAYKARA İLÇELERİNİ KAPSAYAN SOLAKLI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ, 40 KİŞİLİK EKİBİYLE AFAD AKREDİTASYONU İÇİN EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. SEL, TAŞKIN, HEYELAN VE KAYIP ŞAHIS OLAYLARINDA ETKİN GÖREV ALMAYI HEDEFLEYEN EKİP, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYARAK AFETLERE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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