Sanayinin temposu sayesinde 50 kilo veren kadın usta

Mia Uyanık'ın sanayideki mesleki yolculuğu

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, sektör içinde edindiği deneyimle hem mesleki alanda ilerledi hem de yoğun fiziksel tempoyla belirgin bir kilo kaybı yaşadı. Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı bölümlerde çalıştıktan sonra mekanik ustalığına geçen Uyanık, bu süreçte işin hareketliliğinin kilo verme sürecinde belirleyici olduğunu söylüyor.

Mesleğe adım ve çeşitlenen görevler:

Mia Uyanık, sanayiye ilk olarak sosyal medyacı olarak girdiğini, ardından ustasından işi öğrenmek istediğini belirtiyor. Zamanla farklı iş kollarında görev alarak teknik bilgi ve pratik deneyim kazandı. Uyanık, '5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir' diyerek çalışma hayatının çeşitliliğine dikkat çekiyor ve yaşa bakmadan mesleğini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Yoğun çalışmanın kilo üzerindeki etkisi:

Uyanık, sanayinin tempolu iş yapısı sayesinde bir yılda ciddi bir kilo kaybı yaşadığını aktarıyor. Buna göre, bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Gün boyu eğilme, kalkma ve sürekli hareket etmenin kalori yakımını artırdığını ve bunun sonucunda 50 kilo verdiğini belirtiyor. Ayrıca günlük adım sayısının yüksek olduğunu vurgulayarak, bazen 'günde 10 bin adım attığını' söylüyor.

Cinsiyet önyargıları ve kadın usta çağrısı:

Sanayide hâlâ erkek ağırlıklı bir kültür olduğunu ifade eden Uyanık, bu önyargıların kırılması gerektiğini belirtiyor. İnsanların kadın ustalara alışık olmadığını, bunun için bilinçlendirme ve destekleyici faaliyetlerin gerektiğini söylüyor. Uyanık, sektörde daha çok kadın usta görmek istediğini ve bunun için çeşitli çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Mia Uyanık'ın deneyimi, oto sanayinin fiziksel yoğunluğunun hem mesleki beceri kazandırdığını hem de yaşam tarzı ve sağlığa doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Uyanık hem öğrendiği işleri hem de elde ettiği kilo kaybını, sektöre kadınların daha fazla katılmasının teşvik edilmesi gerektiği çağrısıyla birleştiriyor.

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDEKİ OTO SANAYİ SİTESİNDE 5 YILDIR ÇALIŞAN MİA UYANIK, SANAYİNİN YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSUYLA BİR YILDA 120 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜ.