Simav'da müftülük personeline aile eğitimiyle iletişim ve koruyucu aile farkındalığı

Simav'da müftülük personeline bilgilendirme eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Simav İlçe Müftülüğü personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında katılımcılara çeşitli konularda bilgi verildi.

Eğitimin içeriği:

Programda evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı, koruyucu aile ve aile içi iletişim konuları ele alındı. Katılımcılara bu alanlara ilişkin temel bilgiler ve bilgilendirme sunuldu.

Amaç ve hedefler:

Eğitimin amacı aile kurumunun güçlendirilmesi, sağlıklı aile içi iletişimin desteklenmesi ve koruyucu aile hizmetlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması olarak belirtildi.

SİMAV’DA MÜFTÜLÜK PERSONELİNE AİLE EĞİTİMİ VERİLDİ