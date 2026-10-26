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Bingöl'de gençlerle birlikte güvenli geleceğe yönelik bilinçlendirme

Bingöl'de yürütülen El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle yaklaşık 2 bin 200 kişiye terör, eleman kazanma yöntemleri ve propaganda konusunda bilgi verildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bingöl'de gençlerle birlikte güvenli geleceğe yönelik bilinçlendirme

Bingöl'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' çalışmaları

Bingöl'de yürütülen El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında kent genelinde devam eden etkinliklerde öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinliklerde açılan stantlar aracılığıyla bilgi paylaşımı sağlandı ve katılımcılara güncel riskler hakkında farkındalık kazandırılmaya çalışıldı.

Etkinliklerin kapsamı:

Çalışmaları yürüten kurum Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği olarak belirtildi. Açılan stantlarda yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine; terör, terör örgütleri, örgütlerin eleman kazanma yöntemleri, propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliğinin önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Hedef ve mesajlar:

Programın odağında gençleri ve eğitim kurumlarını hedef alan bilgilendirme ve önleme faaliyetleri bulunuyor. Stantlarda verilen bilgiler; örgütlerin yöntemlerini tanıma, propaganda faaliyetlerine karşı dikkatli olma ve güvenlik güçleri ile iş birliği içinde hareket etmenin önemi üzerine yoğunlaştı.

BİNGÖL’DE 2 BİN 200 KİŞİYE TERÖRLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

BİNGÖL’DE 2 BİN 200 KİŞİYE TERÖRLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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