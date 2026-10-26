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Osmaniye'de sağlık mezunu genç kız, atanmazsa babasının tornacılık mesleğini sürdürecek

Buse Yalman, 20 yaşında Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunu; atanmayı beklerken babasının Osmaniye Düziçi'ndeki tornacılık atölyesinde çıraklık yapıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de sağlık mezunu genç kız, atanmazsa babasının tornacılık mesleğini sürdürecek

Düziçi'de tornacı atölyesinde üniversite mezunu genç kadının tercihleri

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde büyüyen ve çocukluğundan beri babasının atölyesine gelen 20 yaşındaki Buse Yalman, üniversiteden Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunu olarak iş yaşamına hem geleneksel bir yoldan hem de eğitimine uygun bir beklentiyle hazırlanıyor. Atanma sürecini beklerken, babasıyla birlikte çalışarak hem aileye destek oluyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor.

Atölyede öğrenme ve üretime katkı:

Bülent Yalman'ın uzun yıllardır faaliyet gösterdiği Sanayi Sitesi'ndeki atölyede Buse, küçük yaşlardan itibaren başlayan çıraklık pratiğini sürdürüyor. Çocuklukta okul sonrası zamanlarını geçirdiği atölyede torna tezgâhını kullanmayı, kaynak yapmayı ve metal işleme tekniklerini öğrenen genç kadın, atölyedeki günlük işlere katkı veriyor; metal parçaların işlenmesi ve kaynak gibi süreçlerde aktif rol alıyor.

Buse, babasının yoğun olduğu dönemlerde ona yardımcı oluyor ve atölyedeki ufak tefek işleri üstleniyor. Bu pratik deneyim, onun hem el becerisini artırıyor hem de atölye üretimine doğrudan katkı sağlıyor.

Gelecek planları ve aile desteği:

Sağlık alanındaki eğitimi nedeniyle atanmayı bekleyen Buse, resmi göreve başlayamaması durumunda çocukluğundan beri ilgi duyduğu tornacılığı meslek olarak sürdürmeyi planlıyor. Kendi ifadesiyle, 'Okulumu bitirdim, babamla birlikte çalışmaya başladım. Çok mutluyum, ileride de atanamazsam bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum.'

Babası Bülent Yalman da kızının mesleğe olan yatkınlığını ve el becerisini överek, 'Küçüklüğünden beri gelirdi, arada bir iş yapardı. Eline yatkın, tornayı kullanabiliyor, kaynak da yapıyor. İşim yoğun olduğunda bana yardımcı oluyor' ifadelerini kullandı. Hem genç kadının hem de babasının anlattıkları, mesleki eğitimin ve aile içi aktarımın iş hayatındaki somut karşılığını gösteriyor.

Sonuç olarak Buse Yalman'ın hikâyesi, bir yandan yükseköğrenimle edinilen donanımın bekleyiş sürecinde nasıl alternatif uygulamalara dönüştüğünü, diğer yandan aile atölyesinin genç nesiller için öğrenme ve istihdam alanı olabildiğini ortaya koyuyor. 20 yaşındaki genç kadın, hem ailesine katkı sunuyor hem de tornacılıkta yetkinlik kazanmayı sürdürüyor.

OSMANİYE’DE ÜNİVERSİTE MEZUNU BUSE YALMAN, TORNACI BABASININ YANINDA ÇIRAKLIK YAPIYOR

OSMANİYE’DE ÜNİVERSİTE MEZUNU BUSE YALMAN, TORNACI BABASININ YANINDA ÇIRAKLIK YAPIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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