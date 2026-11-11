Erdoğan Şahin'den Kütahya OSB'ye veda: iş gücü ve istihdam vurgusu

Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü görevinden, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, Kütahya OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Şahin'i Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve OSB Müdürü Tunahan Ergin karşıladı.

ziyarette ele alınan konular:

Ziyarette, Kütahya OSB ile Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü arasında yürütülen iş birlikleri ele alındı. Görüşmede istihdamın desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ön plana çıktı. Kurumlar arasındaki ortak çalışmaların Kütahya sanayisi ve bölge istihdamına sağladığı katkılar vurgulandı.

yönetimin teşekkürleri ve yeni görev dileği:

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Şahin'in görev süresi boyunca Kütahya'nın istihdamına ve kurumlar arası iş birliğine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, taraflar arasında süregelen iş birliğinin devamına ve yeni dönüşümlerin koordinasyonuna zemin hazırladı.

İŞKUR’UN ESKİ KÜTAHYA İL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ŞAHİN’DEN KÜTAHYA OSB’YE VEDA ZİYARETİ