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Çocukluk tutkusu gazoz kapaklarından 120 aromaya uzandı

Gaziantepli Ömer Faruk Mayda, çocuklukta biriktirdiği gazoz kapaklarıyla nostaljik bir dükkân kurdu; 120 yerli aromayla geçmişin gazoz kültürünü yaşatıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:28

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukluk tutkusu gazoz kapaklarından 120 aromaya uzandı

Çocukluktan dükkâna: bir gazoz hikayesi

Gaziantep’te yaşayan 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, çocukluk yıllarında başlayan gazoz merakını mesleğe dönüştürdü. Küçük yaşlarda gazoz kapaklarını biriktirerek başlayan ilgi, yıllar içinde koleksiyona ve ardından işletme fikrine evrildi. Mayda, geçmişin unutulmaya yüz tutan yerli gazoz kültürünü yaşatmak amacıyla Antep Kalesi eteklerindeki Derekenarı Caddesi’nde yaklaşık 20 metrekarelik tarihi dükkânını açtı.

Biriktirilen kapaklardan renkli bir dükkâna:

Mayda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden topladığı gazoz kapaklarıyla başlayan hikâyesini bugün 120 farklı çeşit aromalı yerli gazoz satışıyla sürdürüyor. Dükkân, rengarenk şişelerle dizayn edilerek hem nostaljik bir atmosfer oluşturuyor hem de ziyaretçilere çeşitli tatları keşfetme imkânı sunuyor. İşletme, geçmişin lezzetlerini yeniden tatmak isteyenlerin yanı sıra farklı aromalar arayanların da uğrak noktası haline geldi.

Müşteri profili ve gelecek hedefi:

Mayda, dükkanın geniş ilgi gördüğünü belirterek, "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi. Gittiğim her şehirde, o şehre ait gazozları denerdim. Farklı aromalar bana büyük mutluluk verirdi. Kapaklarıyla oyun oynar, sonra onları biriktirirdim. Yıllar içinde bu merakım araştırmaya dönüştü. Gastronomi şehri Gaziantep’in, geçmişte Türkiye’nin en çok gazoz üreten şehirlerinden biri olduğunu öğrendim. Bu kültürü yaşatmak istedim" dedi.

Mağazaya gelenler arasında yaşlı müşterilerin çocukluk anılarını tazeledikleri, düğün çekimleri için fotoğraf çektirenlerin olduğu ve koleksiyonuna bir şişe eklemek isteyen meraklıların bulunduğu belirtiliyor. Mayda, yerli ve yabancı turistlerin de dükkâna ilgisinin yüksek olduğunu vurguluyor ve "Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz. Yaşlı müşterilerimiz geldiğinde çocukluk hatıralarını tazeliyor. Düğün çekimi için gelen de oluyor, koleksiyonuna bir şişe eklemek isteyen de. Yerli ve yabancı turistlerden de ciddi ilgi var. Yaz ortasına kadar 250 çeşit gazoz sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" sözleriyle hedefini paylaştı.

Ömer Faruk Mayda’nın girişimi, kişisel bir tutkudan doğan bir işletmenin nasıl yerel kültürü ve anıları canlı tutabileceğine örnek teşkil ediyor. Küçük bir dükkânda bir araya gelen geçmişin tatları, ziyaretçilere Gaziantep’in hem gastronomik yönünü hem de nostaljik bir deneyimi sunuyor.

GAZİANTEP&#039;TE YAŞAYAN 33 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK MAYDA, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN AÇTIĞI DÜKKANINDA...

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN 33 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK MAYDA, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN AÇTIĞI DÜKKANINDA NOSTALJİK YERLİ GAZOZLAR RAFLARI RENKLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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