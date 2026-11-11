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Hasat öncesi Şarköy zeytinlerinde pestisit denetimi yoğunlaşıyor

Şarköy'de hasat öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı denetimiyle zeytinlerden pestisit numunesi alınıyor; uygunsuz kullanımda idari yaptırımlar uygulanacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasat öncesi Şarköy zeytinlerinde pestisit denetimi yoğunlaşıyor

Şarköy'de hasat öncesi denetimler tarladan sofraya güvenliği hedefliyor

Tekirdağ'ın öne çıkan zeytin üretim merkezlerinden Şarköy ilçesinde, hasat öncesi dönemde pestisit kontrolleri yoğunlaştırıldı. Amaç, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı. Denetimler, ürünlerde kalıntı riskini azaltmaya ve mevzuata uygun üretimi teşvik etmeye odaklanıyor.

numune alma ve analiz süreci:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Sağlığı Programı kapsamında, ilçedeki zeytin bahçelerinden rastgele seçilen parsellerden usulüne uygun şekilde numuneler alınıyor. Seçimler, Bakanlığın Tarım Bilgi Sistemi modülü üzerinden gerçekleştirilen rastgele seçimle yapılıyor. Alınan numuneler, analiz için yetkilendirilmiş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor ve laboratuvar sonuçlarına göre değerlendirme yapılıyor.

üreticilere yönlendirmeler ve olası yaptırımlar:

Denetimlerde, üreticilere öncelikle biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi tavsiye ediliyor; kimyasal mücadele ise ancak son çare olarak uygulanmalı. Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun dozda kullanılmasının önemini vurguluyor. Hasada yakın dönemde yapılan hatalı uygulamalar veya tavsiye dışı ve yasaklı etken maddelerin kullanımı ürünlerde pestisit kalıntısına yol açabiliyor.

Laboratuvar analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi halinde, kullanılan etken maddenin ruhsat durumu ve tavsiye dışı veya yasaklı olup olmadığına göre üreticilere idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünlerin toplatılması gibi yaptırımlar uygulanabiliyor. Yetkililer, tarladan sofraya uzanan denetimlerin sürdürüleceğini ve üreticilerin mevzuata uygun uygulamalara özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

TEKİRDAĞ’IN ZEYTİN ÜRETİMİYLE ÖNE ÇIKAN ŞARKÖY İLÇESİNDE, TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR...

TEKİRDAĞ’IN ZEYTİN ÜRETİMİYLE ÖNE ÇIKAN ŞARKÖY İLÇESİNDE, TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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