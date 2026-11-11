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Bir fırça, bir hedef: resim öğretmeni olmak isteyen Aykut

Adana'da doğuştan serebral palsili Aykut Hayta, 8 yıldır süren resim çalışmalarıyla sergilere katılıyor ve üniversite sonrası resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir fırça, bir hedef: resim öğretmeni olmak isteyen Aykut

Adana'da fırçasıyla kendini ifade eden 32 yaşındaki sanatçı

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Aykut Hayta, doğuştan gelen serebral palsi tanısına rağmen sekiz yıldır devam ettirdiği resim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Resim yoluyla hem yeteneğini geliştiren hem de kendini ifade eden Hayta, bugüne kadar eserleriyle kişisel ve karma sergilere katıldı. Eğitimini açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi olarak sürdüren Hayta, üniversiteye girip resim öğretmeni olmak istiyor.

eğitim süreci ve hedefleri:

Hayta, köyden merkeze ailesiyle taşındıktan sonra hem tedavi hem de eğitim için merkeze yönlendirildi. Rehabilitasyon sürecinde resim öğretmeni Zeynep Doğan ile tanıştı ve yaklaşık 8 yıldır Doğan ile çalışıyor. Doğan, Aykut'un kendi çabasıyla okuma yazma öğrendiğini ve liseden açık öğretim yoluyla mezun olup üniversite okumayı hedeflediğini belirtiyor. Öğretmeninin aktardığına göre Aykut, uzun vadeli hedefi doğrultusunda yıllardır sistemli çalışmalar yapıyor.

sanatsal üretim ve sergi deneyimi:

Doğan ile birlikte ağırlıklı olarak yağlı boya teknikleri üzerinde çalışan Aykut, doğa resimleri ve figüratif çalışmalar yapmayı seviyor. Eserleri çeşitli kişisel ve karma sergilere kabul edildi; sergilenen tablolarının fotoğraflarını bazen katılımcılara hediye ediyor. Çalışma sürecine 'Cin Ali' çizimleriyle başladığını söyleyen Doğan, ilk tablolar ile günümüz eserleri arasında belirgin bir sanatsal ilerleme olduğunu vurguluyor.

Doğan, Aykut'un fiziksel zorluklarına rağmen çizgilerinin düzgünlüğüne dikkat çekiyor: beyin felci nedeniyle kasılmalar görülse de Aykut çoğunlukla sol elini kullanabiliyor ve zamanla kendisini geliştiriyor. Aykut ise serebral palsinin resim yapmasına engel olmadığını belirterek, gelecekte resim öğretmeni olarak çalışmak istediğini ifade ediyor.

RESİM YAPMAYI ÇOK SEVDİĞİNİ DİLE GETİREN AYKUT HAYTA, “8 YILDIR ZEYNEP HOCAMLA BİRLİKTE...

RESİM YAPMAYI ÇOK SEVDİĞİNİ DİLE GETİREN AYKUT HAYTA, “8 YILDIR ZEYNEP HOCAMLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ. ZEYNEP HOCAYLA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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