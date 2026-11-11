Doğan Aslan Bey Yurdu'nda personel acil durumlara karşı tatbikatla sınandı

Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdunda görev yapan personele yönelik yangın eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi. Uygulama, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)'nin Eskişehir yurtlarında afet ve acil durum hazırlığını güçlendirme çalışmaları kapsamında düzenlendi.

tatbikatın içeriği ve uygulama:

Yurtta görevli çalışanlara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurt içinde gerçekleştirilen tatbikatla, uygulamalı müdahale adımları sınandı ve personelin sahadaki koordinasyon süreçleri test edildi.

hedefler ve personel kazanımları:

Tatbikatla birlikte personelin acil durumlardaki müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi amaçlandı. Bu çalışmalar, olası yangın ve acil durumlarda hızlı ve düzenli müdahale ile güvenli tahliyeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölgedeki yurtlarda sürdürdüğü benzer eğitim ve tatbikatlarla, personelin hazırlık seviyesinin artırılması planlanıyor.

ESKİŞEHİR’DEKİ DOĞAN ASLAN BEY YURDU’NDA GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ VERİLEREK, ARDINDAN TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.