Uluslararası eğitimde yeni adım: Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi ile Hudson Global Scholars iş birliği

İş birliği resmiyet kazandı

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi ile uluslararası eğitim kuruluşu Hudson Global Scholars arasında, öğrencilerin küresel eğitim fırsatlarına erişimini artırmayı hedefleyen bir iş birliği anlaşması imzalandı. Düzenlenen törenle resmiyet kazanan anlaşma, lise öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere yönelik akademik hazırlıklarını güçlendirmeye odaklanıyor.

Amerikan Çift Diploma Programı fırsatı:

İş birliği kapsamında öğrenciler, okulun Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müfredatını sürdürürken, normal ders saatleri dışında Hudson Global Scholars tarafından sunulan çevrim içi Amerikan Çift Diploma Programı'na katılabilecekler. Program, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak yürütülecek ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile Avrupa ülkelerindeki üniversitelere yönelik akademik hazırlık süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Program aracılığıyla katılımcıların uluslararası akademik standartları tanımaları, İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri ve farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik beklentilerine daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Kayıt ve yürütme süreçleri:

İş birliğinde kayıt ve akademik süreçler, Hudson Global Scholars ve ilgili Amerikan eğitim kurumu tarafından yürütülecek. Okul tarafı ise öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi ile iletişim süreçlerinin koordinasyonunu sağlayacak. İmzaya katılanlar arasında Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, Okul Müdürü Abdulhamit Yıldırım ve Hudson Global Scholars Eğitim Danışmanı Çağla Aslan Büyükbayraktar bulunuyor.

Eğitim vizyonuna katkıları:

Taraflar, iş birliğinin öğrencilere farklı eğitim sistemlerini tanıma ve uluslararası akademik yetkinlikleri geliştirme fırsatı sunacağını belirtiyor. Bu kapsamda programın, öğrencilerin üniversite tercihlerini çeşitlendirmelerine, küresel ölçekte eğitim hedefleri belirlemelerine ve kültürlerarası iletişim becerilerini güçlendirmelerine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Erdal Karagülle tarafından vurgulandığı üzere, Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilere yalnızca akademik başarı değil aynı zamanda değişen dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor. Bu iş birliğinin okulun uluslararası eğitim vizyonunu destekleyerek öğrencilere yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE FARKLI TIP DİSİPLİNLERİNDEN ARAŞTIRMACILARIN KATILIMIYLA BEŞ YILDIR SÜRDÜRÜLEN KAPSAMLI BİLİMSEL ÇALIŞMA ETKİ FAKTÖRÜ 18 OLAN VE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MULTİDİSİPLİNER BİLİM DERGİLERİNDEN OLAN NATURE COMMUNİCATİONS’TA YAYIMLANDI. ARAŞTIRMA, 98 FARKLI SAĞLIK DURUMUNA SAHİP 4.444 BİREYİN MOLEKÜLER VERİLERİNİ BİR ARAYA GETİREREK HASTALIKLARIN KANDAKİ GENETİK İZLERİNİ ORTAYA KOYDU.