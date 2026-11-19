Ziyaretin çerçevesi:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard ile beraberindeki heyeti TUSAŞ'ta karşıladı. Görgün'ün paylaşımına göre ziyaret, TUDIC Toplantısının ardından gerçekleşti.

TUSAŞ'ta gözlemler ve temaslar:

Misafirler, Türk havacılık sanayiinin tasarımdan üretime uzanan kabiliyetlerine yakından şahit oldu. Heyetin TUSAŞ tesislerinde yürüyen faaliyetleri ve sanayinin bütünsel yeteneklerini yerinde görmesi, iki tarafın teknik ve endüstriyel iş birliğine dair beklentilerini pekiştirdi.

İş birliğinin güçlendirilmesi:

Görgün sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: TUDIC Toplantısı’nın ardından Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Luke Pollard ve heyetini TUSAŞ’ta ağırladık. Misafirlerimiz, Türk havacılık sanayiinin tasarımdan üretime uzanan kabiliyetlerine yakından şahit oldu. İki ülke arasındaki iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Pollard’a ve heyetine teşekkür ederim

Görüşme, tarafların savunma sanayiindeki mevcut temaslarını sürdüreceklerini ve ortak projelerle iş birliğini derinleştirme niyetini vurguladı. Her iki ülkenin endüstriyel kapasitelerinin karşılıklı değerlendirilmesi, gelecekteki adımlar için zemin oluşturuyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA HAZIRLIĞI VE SANAYİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI LUKE POLLARD VE HEYETİNİ TUSAŞ’TA AĞIRLADI.