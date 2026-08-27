ümit uysal: cumhuriyet programıyla yapay zekâ çağında üretime odaklanma çağrısı

kitap tanıtımı ve buluşmanın çerçevesi:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet - Modernleşmenin Yapay Zeka Çağındaki Yeni Aşaması" adlı kitabın genişletilmiş üçüncü baskısının tanıtıldığı toplantıda konuştu. Etkinlik, ATSO Atatürk Konferans Salonunda düzenlendi; iş dünyası temsilcileri, siyasetçiler, konsoloslar ve çok sayıda davetli salonu doldurdu.

Uysal, konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı ve salondaki buluşmayı "ülkemizin geleceği için daha iyisini arama iradesi" olarak nitelendirdi. Yirmi birinci yüzyılın artık gelecek değil, içinde yaşanılan bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti.

üretim, eğitim ve teknoloji vurgusu:

Uysal, yapay zekâ çağının devlet yapısını, ekonomiyi ve günlük yaşamı köklü biçimde değiştirdiğini belirterek Türkiye'nin buna yönelik geniş kapsamlı bir hazırlığa ihtiyacı olduğunu söyledi. Konuşmasında şu tespiti paylaştı: "Gelecek, geçmiş kadar yumuşak olmayacak. Çok sert bir küresel rekabet var. Türkiye’nin boş çatışmalarla kaybedecek vakti de enerjisi de yok".

Uysal, eğitimin rolünü yeniden tanımlamanın şart olduğunu; yalnızca kültürlü bireyler yetiştirmenin ötesinde, dünyadaki teknolojiyi takip edip ülkeye aktaracak ve üretime dönüştürecek yüz binlerce insanın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, "Matematiği rafa kaldıran, refahı da rafa kaldırır" diyerek temel bilimlerin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin açık teknolojik kaynakları yeterince süzüp üretime aktaramadığı, yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının düşük olduğu eleştirisini paylaşan Uysal, katma değerli üretim ve yüksek teknolojiye geçişin aciliyeti üzerinde durdu.

iktisadi egemenlik ve kurucu akıl tartışması:

Konuşmanın bir diğer odağında Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve iktisadi bağımsızlık vardı. Uysal, "İktisadi egemenlik olmadan egemenlik yarım kalmaz; hiç gerçekleşmez. İktisadi egemenliğiniz yoksa sömürgesinizdir" sözleriyle ekonomik bağımsızlığın siyasal bağımsızlıktan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Kitabın merkezindeki düşünceyi özetleyen ifadeyi de aktaran Uysal, "Cumhuriyet geçmişin hatırası değil, geleceğin programıdır" dedi. Kurucu akla dönüş fikrinin, devletin üretim araçlarına sahip olması değil; kalkınmayı yöneten, yatırımları ve teşvikleri koordine eden bir "orkestra şefi" rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede kurumların şeffaflığı ve hukuka bağlılığını ön plana çıkardı.

Uysal, geçmiş deneyimlerden ders alarak bugünün dünyasına uygulanabilecek politikalar geliştirmenin önemine vurgu yaptı: "Geçmişteki olumlu ve olumsuz deneyimleri bugünün dünyasına uyarlayabilirsek geleceğimizi daha sağlam kurabiliriz."

toplumsal mutabakat ve üç temel ortaklık:

Ülkenin geleceği için üç temel konuda toplumsal mutabakat gerektiğini sıralayan Uysal bunları şu şekilde açıkladı: "Birincisi, herkesin birbirini yaşam biçimiyle, kültürel kimliğiyle ve kişisel tercihleriyle olduğu gibi kabul etmesidir. İkincisi, ülkenin geleceği ve kalkınması için ortak bir iradede buluşmaktır. Üçüncüsü ise mahkemede, sokakta, sınırda ve evde güvenliği birlikte sağlamaktır."

Uysal, bu üç ortaklık kurulduğunda kalkınma ve güvenlik alanlarında sağlanacak ortaklıktan geriye kalan meselelerin çözüleceğine inandığını dile getirdi.

siyasi mesaj ve parti bağlılığı:

Söyleşinin moderatörü gazeteci Deniz'in CHP ve Yeni Parti ayrışmasına ilişkin sorusuna yanıt veren Uysal, siyasi tercihlerin saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ancak kendi tutumunu net ifadelerle açıkladı: "Partiden ayrılmak benim seçeneklerim arasında yok."

Uysal, CHP'yi tarihi kökleri ve kurucu niteliğiyle değerlendirdi: "CHP, 30 kişinin bir araya gelip İçişleri Bakanlığına dilekçe vermesiyle kurulmuş bir parti değildir. Yüz yıl önce işgalin ve açlığın içinden toplumun toplam enerjisiyle doğmuş bir tüzel kişiliktir." Eksikliklerin bu çatı altında tartışılarak çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte konuşmayı dinleyenler arasında CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ATSO başkan adayları Berkay Bahar, Davut Çetin, Fethi Avşar, Hatice Öz, Reşat Güney ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi, sivil toplum yöneticisi ve muhtar yer aldı.

Uysal'ın konuşması, kitap tartışmasını üretim, teknoloji, eğitim ve hukuk ekseninde yeniden düşünme çağrısına dönüştürdü; katılımcılarla yapılan soru-cevaplar ve sohbetler kapsamında bu başlıkların yerel ve ulusal düzeyde nasıl hayata geçirilebileceği ele alındı.

Not: Konuşmada aktarılan tüm ifadeler Ümit Uysal tarafından söylenmiştir ve etkinlik Cumhuriyet Kitapları işbirliğiyle ATSO salonunda gerçekleştirilmiştir.

CUMHURİYET KİTAPLARI'NDAN ÇIKAN "21. YÜZYILDA YENİDEN CUMHURİYET - MODERNLEŞMENİN YAPAY ZEKA ÇAĞINDAKİ YENİ AŞAMASI" ADLI KİTABIN GENİŞLETİLMİŞ ÜÇÜNCÜ BASKISI, ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) ATATÜRK KONFERANS SALONU'NDA DÜZENLENEN BULUŞMAYLA TANITILDI.