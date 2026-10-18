Ümraniye'de eski ilişki gerilimi minibüs camlarını kırma ve 15 çift ayakkabı çalınmasıyla sonuçlandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir minibüsün camları ile aynalarının kırılması ve araçtaki multimedya ekranı ile kapı önündeki ayakkabılıktan 15 çift kadın ayakkabısının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin S.Ö. (36) olduğu, ayrıldığı eski sevgilisi C.Y.'yi rahatsız ettiği ve süreç içinde şiddetin boyutunu artırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında olayın, C.Y.'nin kardeşi R.Y. (30)'ye ait park halindeki minibüse yönelik gerçekleştiği belirlendi.

Delil incelemeleri ve elde edilen bilgiler sonucunda şüphelinin minibüsün cam ve aynalarını kırarak araç içindeki multimedya ekranını söküp aldığı ve aynı dönemde 11 Ekim tarihinde ikamet önündeki ayakkabılıktan 15 çift kadın ayakkabısını çaldığı kaydedildi.

Gözaltı ve sağlık müdahalesi:

Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu şüpheli S.Ö., 14 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında kendine zarar vermeye çalıştığı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, tedavi için hastaneye kaldırıldı ve hakkında edinilen bilgiye göre şu anda ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis tarafından yürütülen çalışmaların, şüphelinin yakalanması ve delillerin toplanması açısından devam ettiği bildirildi.

Ümraniye'de minibüsün camlarını kırıp 15 çift ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı