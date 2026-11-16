Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu. Yağış, tarım alanlarıyla yerleşim yerlerinde lokal çapta hasara yol açtı.

Etkilenen bölgeler ve zarar:

Yağışın ardından Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerindeki kırsal mahallelerde sel gözlendi. Nizip'e bağlı Kürep ve Kesikteaş, Karkamış'ta Çiftlik ve Alacalı, Oğuzeli'nde ise Karaman mahallelerinde meydana gelen taşkınlar sonucu bazı ev ve iş yerleri su bastı; ayrıca çevredeki tarım arazileri su altında kaldı.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı ve taşkın riski bulunan noktalardan uzak durulmasını istedi. Uzmanlar, su birikintilerinin görünenden derin olabileceğine dikkat çekerek, mümkünse sel sularından araç ve yaya olarak geçilmemesini tavsiye ediyor.

İlgili birimler ve ekiplerin sahadaki durumu takip ettiği belirtilirken, vatandaşların olası yeni yağışlara karşı tedbirli davranmaları istendi.

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