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Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip kırsal mahallelerinde sele yol açtı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu. Yağış, tarım alanlarıyla yerleşim yerlerinde lokal çapta hasara yol açtı.

Etkilenen bölgeler ve zarar:

Yağışın ardından Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerindeki kırsal mahallelerde sel gözlendi. Nizip'e bağlı Kürep ve Kesikteaş, Karkamış'ta Çiftlik ve Alacalı, Oğuzeli'nde ise Karaman mahallelerinde meydana gelen taşkınlar sonucu bazı ev ve iş yerleri su bastı; ayrıca çevredeki tarım arazileri su altında kaldı.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı ve taşkın riski bulunan noktalardan uzak durulmasını istedi. Uzmanlar, su birikintilerinin görünenden derin olabileceğine dikkat çekerek, mümkünse sel sularından araç ve yaya olarak geçilmemesini tavsiye ediyor.

İlgili birimler ve ekiplerin sahadaki durumu takip ettiği belirtilirken, vatandaşların olası yeni yağışlara karşı tedbirli davranmaları istendi.

GAZİANTEP’TE YOĞUN YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERDE SELE NEDEN OLDU

GAZİANTEP’TE YOĞUN YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERDE SELE NEDEN OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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