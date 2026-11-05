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Şehzadeler’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan tesisi yenilenen yüzüyle açıldı

Şehzadeler Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisi’ni kapsamlı biçimde yenileyerek Adnan Menderes Mahallesi sakinleri ve futbolseverlerin hizmetine tekrar sundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şehzadeler’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan tesisi yenilenen yüzüyle açıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan spor tesisi yeniden hizmette:

Şehzadeler Belediyesi, kent genelinde spor altyapısını güçlendirme hedefiyle yürüttüğü projeler kapsamında Adnan Menderes Mahallesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisini baştan sona yeniledi. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis, yenilenen olanaklarıyla tekrar sporseverlerin kullanımına açıldı.

yenileme çalışmalarının kapsamı:

Yapılan müdahaleler arasında tesisin iç ve dış cephe boyama işlemleri, soyunma odalarının modernizasyonu ve tüm aydınlatma sistemleri ile elektrik tesisatının komple yenilenmesi yer aldı. Ayrıca yıpranan tel örgüler ve kırık direkler de yenileriyle değiştirildi; bu sayede daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı sağlandı. Yenilenen tesis, artık Şehzadeler Emlak Yatırım A.Ş. bünyesinde hizmet veriyor.

kullanım, saatler ve rezervasyon bilgileri:

Tesis, mahalle sakinleri ve futbol tutkunlarına konforlu bir spor deneyimi sunacak şekilde düzenlendi ve haftanın her günü 09.00 - 01.00 saatleri arasında hizmet verecek. Halı saha müsabakaları ve rezervasyon için vatandaşlar 0530 076 02 97 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, spor ve sağlıklı yaşamı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, tesislerin modern koşullarda halkın kullanımına sunulmasının amaçlandığını vurguladı ve tüm hemşerilerini tesisten faydalanmaya davet etti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA İYİ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA İYİ HİZMET SUNMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ADNAN MENDERES MAHALLESİ’NDE YER ALAN PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN SPOR TESİSLERİ, BELEDİYE EKİPLERİNİN KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KAPILARINI YENİDEN SPORSEVERLERE AÇTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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